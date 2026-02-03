Mersin\'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Mersin'de, tırı sollamak isterken yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayalara çarparak 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan araç sürücüsü kadın tutuklandı.

Dün akşam, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan 33 ATE 039 plakalı aracın sürücüsü M.K. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın sürücü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay

Kaza, dün saat 20.45 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyenlere tırı sollamak isteyen M.K. (25) idaresindeki 33 ATE 039 plakalı araç çarptı. Kazada Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olay yerinde, Nejla Öztürk (16) ise hastanede hayatını kaybetti.

Ölenlerin cenazeleri, bugün yan yana toprağa verilirken, yaralanan 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN