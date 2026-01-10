Mersin'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Mersin'de Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Firari Hükümlü Yakalandı
10.01.2026 15:35
Cinayetten 27 yıl ceza alan firari hükümlü, özel harekatla düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mersin'de özel harekat timlerinin katıldığı baskında cinayetten 27 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'Kasten öldürme, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.'nin peşine düştü. Ekiplerin titiz ve takipli hassas çalışmasıyla hükümlünün saklandığı adres belirlendi. Belirlenen adrese özel harekat destekli operasyon yapıldı. Operasyonda hükümlünün aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 10 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli ise yapılan işlemlerin ardından serbest kaldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızın huzuru, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız devam edecektir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

