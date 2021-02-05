Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu - Son Dakika

Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu

05.02.2021 11:55

Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzak ilçelerden veya farklı illerden tedavi olmak için hastanelere gelen ancak kalacak yerleri olmadığı için çoğu zaman araçlarında yatıp kalkan hasta ve yakınları için Refakatçi...

Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzak ilçelerden veya farklı illerden tedavi olmak için hastanelere gelen ancak kalacak yerleri olmadığı için çoğu zaman araçlarında yatıp kalkan hasta ve yakınları için Refakatçi Evi projesini hayata geçirdi

'Dosthane' adlı projeyle kalacak yeri olmayanlar anlaşmalı otelde pandemi koşullarında ağırlanıyor, kahvaltı ve akşam yemekleri karşılanıyor, servisle hastaneye götürülüyor

MERSİN – Mersin'e uzak ilçelerden veya illerden tedavi olmak için hastanelere gelen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle kalacak yerleri olmadığı için çoğu zaman araçlarında yatıp kalkan hasta ve yakınları için Refakatçi Evi projesi hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Dosthane' adıyla hizmete sunduğu projeyle kalacak yeri olmayanlar, anlaşmalı otelde pandemi koşullarında ağırlanıyor, kahvaltı ve akşam yemekleri karşılanıyor, servisle hastaneye götürülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kentin bir eksiği olarak yorumladığı Refakatçi Evi projesi hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ve 'Dosthane' adıyla hizmet verecek olan proje için vatandaşlardan talep gelmeye başladı. Hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar için ekonomik anlamda sorun oluşturan konaklama ihtiyacı, Refakatçi Evi'yle çözüme kavuştu. Projeyle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan otel esnafı da destekleniyor.

Tüm hijyen kurallarının sağlandığı otelde ağırlanıyorlar

Refakatçi Evi için Büyükşehir Belediyesinin "Alo 185" olarak hizmet veren TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi ile iletişime geçen vatandaşlar, tüm hijyen kurallarının sağlandığı otelde ağırlanıyor. Hasta ve yakınlarının misafir olarak ağırlandığı otele HES kodu ile kayıt alınırken, belediye ekipleri pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak odalarda gerekli dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 18 yaş üstü hastaların yakınlarından 1 refakatçi, 18 yaş altı hastaların yakınlarından ise 2 refakatçi kabul ediliyor. Kanser hastalığı için tedavi gören hastalar ve yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenler ve refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklama yapabiliyor. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı yapılan vatandaşların hastaneye ulaşımları da Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği servislerle gerçekleştiriliyor.

"Yatacak yerim olmadığı için arabada kalıyordum"

Eşinin ameliyatı için Bozyazı ilçesinden Mersin merkezdeki bir hastaneye gelen Durmuş Ali Taluy, aracında sabahladığını ve böyle bir hizmetten haberdar olunca hemen Büyükşehir ile iletişime geçerek hizmetten faydalanmaya başladığını söyledi. Taluy, "Eşimin ameliyatı için buraya gelmiştim. Yatacak yerim olmadığı için arabada kalıyordum. Şu anda otelde bizleri ağırlıyorlar" dedi.

"Hasta veya yakınları için bulunmaz bir nimet"

Oğlu Abdurrahman Kayhan'ın kanser hastalığı nedeniyle tedavi için Bozyazı'dan Mersin merkeze geldiklerini belirten Fatma Kayhan da, Refakatçi Evi hizmeti ile gayet hijyenik ve dezenfekte işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirildiği otelde gönül rahatlığıyla kaldıklarını söyledi. Kayhan, "Hijyen bizim için bu pandemi döneminde o kadar çok önemli ki, çocuğumun sağlığı için sunulmuş bu imkanlar için bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

Oğlunun tedavisi için hastaneden Bozyazı'ya her gün gidiş geliş yaptıklarını belirten Kayhan, "Bizim gibi hastalar ve hasta yakınları için burası bulunmaz bir nimet. Hijyen, temizlik, ilgi, çok güzel bir hizmet vermiş belediye başkanımız" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Kayhan ise, "Her ilde parti ve belediye gözetmeksizin böyle oluşumlar insanlara her tarafta bir evi, sıcak bir yuvası olduğunu hissettiriyor. Hastalık başkadır, normal yaşam başkadır. Herkes başına gelince görüyor bunları. Evsiz olmak çok kötü bir şey" dedi.

"Bu gerçek bir sosyal belediyecilik"

Kronik rahatsızlığı bulunan annesine refakat ederek Tarsus'tan Mersin'e gelen Gül Yıldırım, "Vasıtamız olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Annemin kronik rahatsızlığı vardı. Bu proje birçok mağduriyeti giderdi. Uzak yerlerden gelmemiz, burada saatlerce beklememiz, yine sabah erkenden gelmemiz bizim için, hastamız için büyük sıkıntıydı. Bizim için çok güzel bir şey. Bu gerçek bir sosyal belediyecilik" diye konuştu.

Arabada kalıyordu, şimdi otelde konaklıyor

Eşinin hastalığından dolayı merkeze yaklaşık 85-90 kilometrelik Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nden hastaneye geldiklerini belirten Mehmet Tamdoğan, hastane önünde arabasında uyuduğunu belirterek, "Arabada kalıyordum, uyuyordum, camım tıklandı. Bu misafirhaneden bahsedildi, 'Kalmak ister misiniz' dediler. Kalınmaz mı? Kimse arabada kalmayı tercih eder mi? Kalktık memnuniyetle buraya geldik. Son derece güzel yataklar, hizmetler gördük. Bu sosyal belediyeciliği hep düşlerdim ama yaşadığımı gördüm. Dilerim, belediye başkanlarımız buna benzer binlerce örnek yaparlar. Her kentte bu proje olursa insanlar rahat ederler. Çünkü hasta oldukları dönemde insanlar hassastır, yardıma muhtaçtırlar her anlamda maddi ve manevi olarak" şeklinde konuştu.

"Manevi açıdan biz de çok mutluyuz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, bu hizmetle vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projenin uzak ilçelerden gelen ve ekonomik açıdan yoksunluk yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu vurgulayan Sarıkaya, şunları söyledi:

"Hele şu Covid-19 döneminde bu hizmet daha büyük bir önem kazandı. Çok pozitif geri bildirimler alıyoruz. Araçlarında yatanlar var. Bu hizmeti sosyal medyadan duyup bize başvuranlar var. Son derece mutlular. Manevi açıdan biz de son derece mutluyuz. Gerek şu anda hizmet aldığımız otel, gerekse de belediye olarak bu konuda son derece hassasız. Covid-19'dan dolayı ateş ölçerlerimiz var, HES kodu olmadan içeriye müracaatlarımızı almıyoruz. Yine odaları dezenfekte ediyoruz. Bu konularda son derece duyarlıyız. Yanı sıra 'Güvenli Sağlık Belgesi' olan otellerden faydalanmak istediğimiz için bu belgeyi şart koşuyoruz."

Otel Müdürü Bülent Erdurak da konaklama tesislerinin pandemi döneminde çok sıkıntı çektiğini, bu tür destek ve projelerin çok iyi olduğunu belirterek, projede yer almaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu
Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu
Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu
Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mersin'de hasta ve yakınları Refakatçi Evi ile kalacak yer derdinden kurtuldu - Son Dakika


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