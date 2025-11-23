Mersin'de İşçiler Zirai İlaç Zehirlenmesi Geçirdi - Son Dakika
Mersin'de İşçiler Zirai İlaç Zehirlenmesi Geçirdi

Mersin'de İşçiler Zirai İlaç Zehirlenmesi Geçirdi
23.11.2025 16:59
Mersin'deki makarna fabrikasında 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de korkutan bir olay meydana geldi. Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı.

11 İŞÇİ ZİRAİ İLAÇLARDAN ZEHİRLENDİ

İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi. Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 9'u kadın 11 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Mersin'de İşçiler Zirai İlaç Zehirlenmesi Geçirdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mersin'de İşçiler Zirai İlaç Zehirlenmesi Geçirdi - Son Dakika
