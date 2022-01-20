Mersin'in Bozyazı ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Dereköy Mahallesi'nde telefon hattının kesilmesi üzerine hırsızlıktan şüphelenen jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeyi araştıran ekipler, şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada 500 metre iletişim kablosu buldu.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika