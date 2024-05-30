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(MERSİN) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Kadın Kooperatifleri Birliği (SİMURG) ortaklığında yürütülen " Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, Mersinden Kadın Kooperatifi'nin organizasyonunda gerçekleştirilen "Mersin'de Kadın Kooperatifleri Buluşuyor" toplantısında, kentteki kadın kooperatifleri bir araya geldi.

Mersinden Kadın Kooperatifi'nin organizasyonunda düzenlenen "Mersin'de Kadın Kooperatifleri Buluşuyor" toplantısında, Mersin'deki kadın kooperatifleri bir araya geldi.

Toplantının ilk bölümünde Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından projenin amacı ve temenniler, Aslı Durmuşoğlu'nun Mersinden Kadın Kooperatifi ile yürütmüş oldukları kurumsallaşma çalışmalarını anlatması, kooperatiflerin de kendilerini tanıtarak faaliyet alanlarını aktarmasıyla tamamlandı. İkinci bölümde ise KEDV Ağ Geliştirme ve Savunuculuk Yetkilisi Ayşe Temiztaş, sürdürülebilir iş birlikleri, kooperatifler arası güçlü bir iletişim ağının kurulması için bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, projenin içerisinde Mersin'deki kadın kooperatifleri arasındaki iş birliğinin oluşması konusunda destek veriyoruz. Bu projenin amacı, kooperatifler arasındaki iş birliğinin artırılması ve bunun kalıcı hale getirilmesi. Toplantımızın sonucunda bir çıktı olacak. Kooperatiflerimizin mevcut durumları, beklentileri, sorunları konusunda veriler elimizde olacak ve bunlar raporlanacak. Bundan sonraki aşamada, iş birliği ağının oluşturulması konusunda KEDV ile birlikte bir çalışma olacak ve kooperatiflerimizin bu iş birliğinden sonra daha güçlü, sesini daha iyi duyurabilen bir yapı haline gelmesine katkı sunacağını düşünüyorum."

Mersinden Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Eylem Bozdoğan ise şöyle konuştu:

"Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi' projesi konusunun daha önceden planladıkları faaliyet alanlarını kapsadığını ifade ederek,"Bizim için kooperatiflerin sürdürülebilirliğinin en önemli temellerinden bir tanesi, iş birliği yapabilmektir. Bunu tabii ki biz Türkiye genelinde yapmak istiyoruz, ancak önce yerelde başlamak gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bugün Mersin'de kurulmuş 23 kadın kooperatifinin 16'sıyla beraberiz. Bu birlikteliğimizin amacı da sürdürülebilir iş birliği ve iletişim sağlamak. Kooperatifler birleştikçe büyüyecekler. Sürdürülebilirlikleri ve kurumsallaşmalarına bağlı. Bu amaçla da biz Mersinden Kadın Kooperatifi olarak öncülük yapmış oluyoruz."