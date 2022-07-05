Son dakika haberleri | Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İsmet Gerçek (28) ve 7 yaşındaki N.G. yaralandı.
Necati T. ile İsmet Gerçek sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İsmet Gerçek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
N.G. hastanede yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
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