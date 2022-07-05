Son dakika haberleri | Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

05.07.2022 19:42

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İsmet Gerçek (28) ve 7 yaşındaki N.G. yaralandı.

Necati T. ile İsmet Gerçek sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmet Gerçek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.G. hastanede yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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