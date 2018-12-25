Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

36 dakika önce

Mersin'de yeni yıl öncesinde bir çiftliğe yapılan baskında 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi.

Mersin'de yeni yıl öncesinde bir çiftliğe yapılan baskında 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, içki imal edildiği bilgisine ulaşılan merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki G.F'ye ait çiftliğe Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Çiftlikte yapılan aramalarda 5 bin 200 şişe sahte şarabın yanı sıra 150 boş içki şişesi, 125 şarap şişesi mantarı, bin 100 şarap şişesi tepe kapüşonu ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan çiftlik sahibi G.F'nin, ilk ifadesinde şarapları kendisi için imal ettiğini söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:44 Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Güncel
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