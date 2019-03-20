Mersin'de Sahte İçki Operasyonu
3 dakika önce
Mersin'de, 10 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Mersin'de, 10 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Tarsus ve Akdeniz ilçelerindeki operasyonlarda, 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Kaçak içki ürettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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