Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

3 dakika önce

Mersin'de, 10 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Mersin'de, 10 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Tarsus ve Akdeniz ilçelerindeki operasyonlarda, 10 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içki ürettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Sıcak Gelişme! Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 10:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]