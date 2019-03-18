Son Dakika Haberleri: Mersin'de Sahte Para Operasyonu

Mersin'de Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 bin 850 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 31 bin 850 liralık sahte banknot ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Murat A'nın piyasaya çok miktarda sahte para sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39607 Sokak'taki evine düzenlenen operasyonda, sahte olduğu tespit edilen 313 adet 100 liralık ve 11 adet 50 liralık olmak üzere toplamda 31 bin 850 liralık banknot ele geçirildi.

Zanlı, Ahmet Murat A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Ahmet Murat, Polis, Mersin, Güncel
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