Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması sonucu KOAH hastası çift yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması sonucu KOAH hastası çift yaralandı

17.04.2023 11:48
Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması sonucu KOAH hastası çift yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde kullanılan oksijen konsantratörünün gaz kaçırması nedeniyle meydana gelen patlamada 74 yaşındaki KOAH hastası çift yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde kullanılan oksijen konsantratörünün gaz kaçırması nedeniyle meydana gelen patlamada 74 yaşındaki KOAH hastası çift yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde 4 katlı Buğlem Apartmanı'nın zeminindeki dairede, ev tipi solunum cihazı olarak bilinen oksijen konsantratörünün (ortamdaki havayı ayrıştırarak hastaya saf oksijen verilmesini sağlayan elektrikli cihaz) gaz kaçırması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan 74 yaşındaki KOAH hastaları Mustafa Rıfkı Kurt ve eşi Ayşe Kurt yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralı çift, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Patlamayla uyandık"

Mahalle sakinlerinden Murat Yalçın, AA muhabirine, patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla uyandık. Hemen aşağı indik. Komşularımıza yardım ettik. Daha sonra polis ve itfaiye geldi. Yaralılarımız hastaneye götürüldü. Oksijen tüpünün patlaması nedeniyle böyle bir olay yaşadık." diye konuştu.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı apartman ve yanındaki sitenin bazı dairelerinin duvarları hasar görüp camları kırıldı.

Kaynak: AA
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Tarsus, Mersin, Ömer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması sonucu KOAH hastası çift yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de solunum cihazından sızan gazın patlaması sonucu KOAH hastası çift yaralandı - Son Dakika
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