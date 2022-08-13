Mersin'de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

13.08.2022 19:31
Mersin'de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla giren TIR'da yapılan aramada narkotik köpeği 'Black' tarafından aracın yakıt deposunun içine yapılan gizli bölmede 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla giren TIR'da yapılan aramada narkotik köpeği 'Black' tarafından aracın yakıt deposunun içine yapılan gizli bölmede 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren TIR'ı tespit etti. Ö.K. yönetimindeki TIR, merkez Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Black ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunun içine yapılan gizli bölmede 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda Ö.K.'nın uyuşturucu madde sevkiyatında beraber çalıştığı tespit edilen B.K., M.A.A.K. ve N.H. gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir TIR'da yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen, 310 kilo (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler" dedi.


YORUMLAR
500
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik, Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
18:24 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 19:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement