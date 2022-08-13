Mersin'de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla giren TIR'da yapılan aramada narkotik köpeği 'Black' tarafından aracın yakıt deposunun içine yapılan gizli bölmede 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giren TIR'ı tespit etti. Ö.K. yönetimindeki TIR, merkez Akdeniz ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. TIR'da narkotik köpeği Black ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunun içine yapılan gizli bölmede 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda Ö.K.'nın uyuşturucu madde sevkiyatında beraber çalıştığı tespit edilen B.K., M.A.A.K. ve N.H. gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir TIR'da yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen, 310 kilo (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler" dedi.