Mersin'de Terör Operasyonları: 5 Gözaltı
1 saat önce
Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği terör operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Mersin
'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği terör operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda birçok suçlu yakalandı. Ekiplerin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaptığı operasyonlarda 1 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi, 3 PKK/KCK'lı ile 1 TKP/ML terör örgütü lehine propaganda yapma suçundan 5 kişi gözaltına alındı.
Asayişin yanında jandarma trafik timlerinin de yaptığı uygulamalarda, 169 öğrenci, 295 işçi servisi kontrol edilirken, 307 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün ise ehliyetlerine el konuldu. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:12 Kaynak: İHA
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Akdeniz Kıyılarında Zehirli Aslan Balığı Tehlikesi Ortaya Çıktı
Gözü Dönen Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü
"Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı