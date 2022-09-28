İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Eylül 'de yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı ile dün yakalanan firari şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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