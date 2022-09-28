Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

28.09.2022 11:36
Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Eylül'de yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı ile dün yakalanan firari şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, H.E.M. ve Y.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli O.E.M'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları öne sürülen 10 zanlının 8'i, polisin 26 Eylül'deki eş zamanlı operasyonunda yakalanmış, 2 şüpheli adresinde bulunamamıştı.

YORUMLAR
500
Taylandlı Aıs ile Çinli Zte Ortak 5g İnovasyon Merkezi Açtı Taylandlı Aıs ile Çinli Zte Ortak 5g İnovasyon Merkezi Açtı Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:49 Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
16:25 Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:37 Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 17:29:54. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement