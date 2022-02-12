Toroslar Kar Festivali başladı - Son Dakika

Mersin'de, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda bu yıl ikinci kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali başladı.

Festival alanında, sabahın erken saatlerinde itibaren çok sayıda kişi bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında yamaç paraşütü gösterisi ile halat çekme ve kardan adam yarışmaları yapıldı.

Organizasyonda, yerel sanatçılar da sahne aldı.

Aralarında ilk kez karla tanışmanın heyecanını yaşayanların da yer aldığı katılımcılar, alandaki çeşitleri organizasyonlarda eğlendi. Bazı aileler çocuklarıyla kar topu oynadı.

"Festival marka haline geldi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, AA muhabirine, festivalin çok sayıda misafiri ağırladığını söyledi.

Festivalin, Mersin halkı tarafından benimsendiğini aktaran Yılmaz, vatandaşların etkinliğe ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, festivali ilerleyen yıllarda da yapmak istediklerini vurgulayarak, "Festival marka haline geldi. Bundan da memnunuz. Kentimize yeni bir değer kazandırdık. Mersin denilince deniz, güneş, kum ve palmiye gelir. Halbuki bizim Toroslarımız var. Vatandaşlarımızı yarın da bekliyoruz." diye konuştu.

Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak.