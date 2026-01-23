Mersin'de Turizm Buluşması - Son Dakika
Mersin'de Turizm Buluşması

23.01.2026 18:44
Mersin Teknokent'te turizm projeleri tanıtıldı, hedef ilk 5 arasında olmak.

Mersin'de akademisyenlerin öncülüğünde Mersin Teknokent'te kurulan turizm şirketinin yetkilileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy öncülüğünde kurulan şirket, Mersin Teknokent'te çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında şirketin hazırladığı Kilikya Gecesi ve Mitoloji Turu projeleri Mersin Teknokent'teki toplantı salonunda sektör temsilcilerine tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, programda, Mersin'de yapılan bu tür programları önemsediklerini söyledi.

Kentte turizm alanındaki çalışmaların disiplinli şekilde devam ettiğini dile getiren Doğanay, "Mersin, 2024'te Türkiye'de 13. sıradaydı. 2025 yılının 11. ayı itibarıyla 10. sıraya yerleşti. En çok turist ağırlayan, konaklatan iller arasında 10. sıradayız. Hedefimiz ilk 5." diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Atasoy da Mersin turizmi için birlik içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Birlikten kuvvet doğar" sözüyle hareket ettiklerini vurgulayan Atasoy, "Mersin'de turizm alanında yükselen eğilimlere yenilerini eklemek istiyoruz. Mersin turizminin gelişmesi kaçınılmazdır, bunu kimse durduramaz." dedi.

Toplantıda şirketin Kilikya Gecesi ve Mitoloji Turu projeleri detaylı şekilde sektör temsilcilerine anlatıldı.

Program, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

