Mersin'de, Türkiye'nin ilk barınak pet kuaförü

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata geçirdiği 'pet kuaför'de bakıma muhtaç hayvanların tüyleri tıraş ediliyor.Türkiye'nin en büyük geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi unvanına sahip, 247 bin metrekare arazi üzerine kurulan Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara sunduğu imkanların yanı sıra pet kuaför hizmeti de vermeye başladı. Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bakımevinde, aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme gibi hizmetlerin yanı sıra tıraş hizmeti de veriliyor. Bakımevinde, sahipsiz hayvanların periyodik hijyenik ve estetik bakımları yapılıyor. Şu anda 467 kedi ve 655 köpeğin yaşadığı barınakta, hayvanların yılda 2 kez tüyleri kesilip, bakımları yapılıyor.Tıraştan banyoya, tırnak kesimlerinden tüy taramaya kadar pek çok hizmetin sunulduğu pet kuaförde, ayrıca özel ayak bakımıyla kedi ve köpeklerin hijyenik bakımları gerçekleştiriliyor. Pet kuaförde, 1 veteriner hekim, 1 tekniker ve 1 yardımcı personel görev yapıyor.Pet kuaförde en son Alf ve Mark adı verilen köpeklerin bakımı yapıldı. Kirlenen tırnakları temizlenip kesilen köpeklerin tüyleri de kesilip tarandı.HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLİYORBarınakta geçici olarak misafir edilen hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için de çalışma yürütülüyor. 2018 yılının son 6 aylık diliminde 156 kedi ve 467 köpeği sahiplendiren belediye, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 328 kedi ve 510 köpeğin sahiplenilmesine öncülük etti. Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aynı zaman diliminde bakım ve tedavisi yapılan bin 256 kedi ve 2 bin 329 köpek de tekrar yaşam alanlarına bırakıldı.