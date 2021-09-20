Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alibeyli Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı belirlenen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıya ait ağılda yapılan aramada, 1 kilo 510 gram esrar ve 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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