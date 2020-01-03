Mersin'de yağmurun neden olduğu olumsuzluklar gideriliyor - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, son günlerde etkili olan aşırı yağmurlardan etkilenen yerleşim yerlerinde ve özellikle çocukların can güvenliği açısından risk oluşturan bodrum katları ile arazilerde su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.



Son günlerde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağmurlar nedeniyle aralıksız hizmet veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde, okul bahçeleri ve kamu binalarında, bodrum katları ile göle dönüşen arazilerde motopomplarla su tahliyesine devam ediyor. Fen işleri ekiplerinin yanı sıra, çevre koruma kontrol ve park bahçeler ekipleri de talep gelen bölgelere müdahale ediyor, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırıyor.



Son birkaç gün içinde ilçe genelinde onlarca noktaya müdahale eden ekipler, son olarak Gündoğdu Mahallesi'nde Özel Eğitim Merkezinin bodrum katında ve Karacailyas Evren Mahallesi'nde bulunan arsada su tahliyesi çalışmalarını tamamladı. Fen işleri ekipleri, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde de yağmur sularını iş makineleri yardımıyla tahliye etti, seralar ve tarım arazilerinin önüne setler çekti.



Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, aşırı yağışlardan zarar gören cadde ve sokaklarda da asfalt yama, kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarına da yağışlar durduğunda devam edecek. Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı mobil temizlik ekipleri de daha temiz ve yaşanabilir bir Akdeniz için, kırsal mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin son durağı Sarıibrahimli Mahallesi oldu.



Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sahada aralıksız devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar sonucu mağdur olan vatandaşların yanında olduklarını vurguladı, ilçede yağmurdan etkilenen bölgelerde su tahliye ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirtti. Gültak, "Yağışlardan zarar gören vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahadaki tüm ekiplerimiz, yağmurdan etkilenen insanlarımızın daima yanındadır. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırmak için 7 gün 24 saat görevinin başındadır" dedi. - MERSİN