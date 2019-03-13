Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yasadışı Bahis ve Tefecilik Operasyonu

Mersin'de Yasadışı Bahis ve Tefecilik Operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Yasadışı Bahis ve Tefecilik Operasyonu, System.String[]
Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Anamur ve Bozyazı'da yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, pos cihazı ve bir miktar paraya el konuldu.

Adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler ile yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulduğu bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Bozyazı, Anamur, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?

Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yasadışı Bahis ve Tefecilik Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]