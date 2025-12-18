Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü

Haberin Videosunu İzleyin
Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü
18.12.2025 18:31  Güncelleme: 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü
Haber Videosu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde eski bir binanın yıkımı sırasında yanındaki 4 katlı binanın birinci katında hasar meydana geldi. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi, olayda yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Mersin'de eski bir binanın yıkımı sırasında bitişik binanın birinci katı zarar gördü. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde eski bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme paniğe neden oldu.

BİTİŞİK BİNANIN ÜZERİNE YIKILDI

Hamidiye Mahallesi 4208 Sokak'ta bulunan 3 katlı eski binanın yıkımı esnasında, yan tarafındaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkılmasıyla facia ucuz atlatıldı. Olayda 4 katlı binanın birinci katındaki duvarların yıkıldığı öğrenilirken, binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde kontrol çalışması gerçekleştirirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, binanın durumu ile ilgili teknik incelemenin sürdüğü belirtildi.

"KEPÇEYİ UYARDIM AMA DEVAM ETTİ"

Bina sakinlerinden Aynur Sancar, "Yan tarafta eski bir bina vardı, yıkım kararı çıktı. Sabah başladılar, öğlene doğru bizim bina sallanmaya başladı. Kepçeciyi uyardım, 'Bu bina çok sallanıyor, bir anormallik var' dedim. Bana el hareketi yaparak devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir gümbürtü koptu. Yan tarafın çatısı resmen binanın içine girdi. Bina olduğu gibi gitti. Hepimiz tahliye olduk, şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Özlem Ercümen ise, "Arkamdaki binada kardeşim oturuyor, 8 aylık bebeği ve okula giden çocuğu var. Ne yapacak bu insanlar? Bilinçsizce yapılan bir yıkım yüzünden herkes mağdur" şeklinde konuştu.

"DÜKKANIMI KAPATTIM"

Binanın zemin katında berber dükkanı işleten Mehmet Ali Sevim de, "Yan taraftaki binayı yıkmaya çalışırken, bizim binayı yıktılar. 2-3 kolon kırık. Yıkım esnasında ne emniyet şeridi vardı ne güvenlik. Şu an dükkanım kapalı, içeri girip eşyalarımı alamıyorum. Çalışamıyorum, mağduruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, 3-sayfa, Akdeniz, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi Kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi
Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti
Konyaspor, Galatasaray’ın iki yıldızını birden istiyor Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor
Tüm Türkiye’nin beklediği o an geldi çattı NBA All-Star oylaması başladı Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı
Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı
Mauro Icardi’den kafaları karıştıran olay paylaşım Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım
Alanyaspor, Trabzonspor’u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

18:58
Özel’e Avrupa’da soğuk duş Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
18:56
Hindistan’da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı
18:45
ATM’lerde yeni dönem Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
18:39
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ismi değişiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
18:27
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
18:08
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest
18:06
AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye“ raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 19:52:26. #7.12#
SON DAKİKA: Faciaya ramak kaldı! Yıkılan bina apartmanın üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.