Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

10.05.2022 15:29
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, panelvan ve motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, panelvan ve motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Veli Erdem'in kullandığı 16 HT 051 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, D-400 kara yolunda, Abdullah Çelik'in sürdüğü 33 PJ 008 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan panelvan da Cuma Aktaş idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

Kazada yaralanan Çelik, motosiklet sürücüsü Aktaş ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular da başka bir otobüse nakledildi.

YORUMLAR
500
Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Abdullah Çelik, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement