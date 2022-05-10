Mersin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, panelvan ve motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Veli Erdem'in kullandığı 16 HT 051 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, D-400 kara yolunda, Abdullah Çelik'in sürdüğü 33 PJ 008 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan panelvan da Cuma Aktaş idaresindeki 33 NYH 05 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

Kazada yaralanan Çelik, motosiklet sürücüsü Aktaş ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular da başka bir otobüse nakledildi.