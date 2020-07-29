Mersin'deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs şoförlerine hüzünlü tören - Son Dakika

Mersin'deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs şoförlerine hüzünlü tören

Mersin'deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs şoförlerine hüzünlü tören Kazada daha büyük bir faciayı önleyen iki otobüs şoförü, görev yaptıkları otogarda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaptıkları hamleyle...

Mersin'deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs şoförlerine hüzünlü tören

Kazada daha büyük bir faciayı önleyen iki otobüs şoförü, görev yaptıkları otogarda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

MANİSA - Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaptıkları hamleyle daha fazla askerin şehit olmasının önüne geçerek hayatını kaybeden iki otobüs şoförü, memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptıkları otogarda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki birlikten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birliklerine teslim olmaya giden askerleri taşıyan otobüsün Mersin'de kaza yapması sonucu hayatlarını kaybeden otobüs sürücüleri Süleyman Savaş ve Melih Kızıltepe (26), görev yaptıkları Alaşehir Otogarı'nda saat 11.00'da kılınan cenaze namazından sora toprağa verildi. Süleyman Savaş ikamet ettiği Subaşı Mahallesi Mezarlığı'nda, Melih Kızıltepe ise Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şoförlerden Melih Kızıltepe Beşeylül Mahallesi Mektep Caddesi'nde bulunan evinde, Süleyman Savaş'ın cenazesi ise Subaşı Mahallesi'ndeki evinde helalliğin alınmasının ardından görev yaptıkları Alaşehir Otogarı'na getirildi. Meslektaşları, aileleri ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Süleyman Savaş'ın cenazesi Subaşı Mahallesi, Melih Kızıltepe'nin cenazesi ise Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazında Melih Kızıltepe'nin annesi Hülya Kızıltepe oğlunun tabutuna sarılırken, Süleyman Savaş'ın kardeşleri de tabuta sarılarak ağladı.

Cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Melih Kızıltepe'nin babası Ali Kızıltepe, kardeşleri, Alaşehir Sarıkız Turizm Firması Başkanı İsa Kızıltepe, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Annesine selam gönderdi

Melih Kızıltepe'nin annesi Hülya Kızıltepe, oğlunun tabutuna sarılıp 'Anneme selam söyle' diyerek ağıtlar yaktı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir Ulaştırma Taburundan alınan askerleri sevk sırasında elim bir kaza yaşandı. Kazadan kurtulan askerlerin anlattıklarına göre şoförler büyük bir kazayı önlemişler, canlarını feda etmişler. Hepimizin başı sağ olsun, ancak pandemi henüz bitmedi, daha büyük can kayıpları yaşamayalım, sosyal mesafeye uyalım" dedi.

Yaptığı hamleyle şehit sayısının artmasını engelledi

Kaza anının görgü tanığı olan askerler, şoförün otobüsü uçuruma düşürmemek için kendi canını hiçe sayıp otobüsü virajda yatırıp şarampole düşürdüğünü ve böylece şehit sayısının artmasının önüne geçtiğini dile getirmişlerdi.

Mersin'deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs şoförlerine hüzünlü tören

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 02:23

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs şoförlerine hüzünlü tören - Son Dakika
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