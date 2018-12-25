Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Noel Ayininde Barış İçin Dua Edildi

Mersin'deki Noel Ayininde Barış İçin Dua Edildi

1 saat önce

Mersin'deki Katolik ve Ortodoks kiliselerinde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.

Mersin'deki Katolik ve Ortodoks kiliselerinde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.

Latin Katolik Kilisesi'ndeki ayini Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu Peder Roshan Cordeiro yönetti. Kilisenin ve misafirlerin kutsanması ile başlayan ayinde her yaştan çok sayıda Hıristiyan vatandaş, kilise korosunun seslendirdiği ilahilere eşlik etti.

Vaazında Noel'in önemi ve anlamını vurgulayan Peder Roshan Cordeiro, 'Kendimizden ve her şeyden daha büyük olan Allah'a güvenmeliyiz. Ruhun fakirliği olmadan Allah'ın bolluğu olamaz. Noel sadece dünyamıza gelen İsa Mesih'in doğum hikayesi değildir. Aynı zamanda ailelerimizde, topluluklarımızda ve özellikle dünyamızda bize Allah'ın sevgisi ile yaşamak için Allah'ın her birimize verdiği bir çağrıdır. Bu bayram bizi bir araya getirmeyi ve her zaman bir arada tutmasını sağlasın. Çünkü Noel Bayramı bir aile bayramıdırö diyerek herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir Noel diledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayin, cemaat üyelerine komünyon dağıtılması ile sona erdi.

Aziz Mihail ve Cebrail Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin de Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur'un önderliğinde yapıldı. Mum yakarak dua eden cemaat mensupları, Noel ritüellerini gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:11 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan Korku Dolu İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:21:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Noel Ayininde Barış İçin Dua Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]