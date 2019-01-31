Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Şiddetli Yağış ve Fırtına

Mersin'deki Şiddetli Yağış ve Fırtına

30 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Mersin'deki Şiddetli Yağış ve Fırtına, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ile Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Rasim Şahin, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müdürlük ekipleriyle ortaklaşa hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirten Şahin, hasarın daha çok örtü altı sebze üretiminin yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldiğini söyledi.

Hortumun yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, bu sırada birçok domates ve muz serasının zarar gördüğünü bildiren Şahin, çiftçilerin yaralarını sarmak için planlama yaptıklarını kaydetti.

Yıldız da hasar tespiti için 5 ayrı ekip oluşturduklarını bildirdi.

Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Koç ise mahalledeki birçok tarım arazisinde tapu sorunu yaşandığını belirterek, "Yetkililerden isteğim, tapu sorununa bakmadan bu insanlara yardım yapılması." diye konuştu.

Üreticilerden Hafize Koca da hortumun oluştuğu sırada çocuklarının serada domates topladığını dile getirdi.

Hortumun seralara büyük zarar verdiğini kaydeden Koca, bu seraların yeniden yapılması için devletin yardım ve desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Erdemli, Mersin, Güncel
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