Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

01.10.2022 21:50
Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'deki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Eylül'de terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski HDP Toroslar ilçe yöneticisi A.B. ile şüpheli A.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Mersin'de 30 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanmıştı. Operasyonda dijital malzemeler ve dokümanlar ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Mersin, Eylül, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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