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Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı - Son Dakika

Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

30.07.2021 13:57

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkati çekti.

Silifke'de dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangından etkilenen Yeşilovak Mahallesi'ndeki Çankaya Mezarlığı'nın bir kısmında da hasar oluştu. Mezarlıkta kabri bulunan şehit Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi ise dikkati çekti.

Mersin'deki orman yangınında zarar gören mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

"MEZARLIKLARIMIZ YANDI AMA ŞEHİDİMİZİN MEZARI YANMADI"

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Ekim 2018'de olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti. Vatandaşlardan Soner Yeşil, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete gittiğini söyledi. Bölgedeki yangının çeşitli alanlarda hasara neden olduğunu anlatan Yeşil, "Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı" dedi.

Mersin'deki orman yangınında zarar gören mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE ÇEVREDEKİ MAHALLELERE DE YAYILMIŞTI

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Mersin'deki orman yangınında zarar gören mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı

Tunceli, Yangın, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı - Son Dakika


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