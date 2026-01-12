Mersin'den Erbil'e Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersin'den Erbil'e Direkt Uçuşlar Başladı

Mersin\'den Erbil\'e Direkt Uçuşlar Başladı
12.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar başladı, bölge ekonomisi güçlenecek.

Mersin kent dinamiklerinin girişimleri sonuç verdi, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar başladı. Bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyan seferlerin, Mersin'in Orta Doğu pazarlarıyla olan bağlarını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana MTSO'nun en öncelikli hedefinin ulusal ve uluslararası destinasyon ile sefer sayısını artırmak olduğunu söyledi. Çakır, "Var olan ulusal ve uluslararası uçuş noktalarına ek olarak, 12 Ocak itibarıyla bilet satışları başlayan Erbil seferleri, en önemli dış ticaret ve turizm pazarlarımızdan biri olan Irak'a erişimde önemli bir eşik oluşturmuştur. Bu hat sayesinde hem iş insanlarımızın hem de yatırımcıların ulaşımı kolaylaşacak; başta inşaat, gıda, lojistik, turizm ve sanayi olmak üzere birçok sektörde ticaret hacmimizin artmasına doğrudan katkı sağlanacaktır" dedi.

"Yoğun ve yapıcı bir süreç yürüttük"

MTSO olarak sürecin başından bu yana havayolu firmaları ve havalimanı işletmesiyle yakın temas içinde olduklarını ifade eden Çakır, "Tüm havayolu şirketleriyle ve Çukurova Havalimanını işleten firma yetkilileriyle yoğun ve yapıcı bir çalışma yürüttük. Erbil hattının hayata geçmesi, bu ortak çabanın somut bir sonucudur" diye konuştu.

"Irak, Mersin için stratejik bir pazar"

Irak'ın Mersin açısından stratejik bir pazar olduğuna dikkat çeken Çakır, "Erbil, Irak'ın ticari, finansal ve yatırım merkezi konumundadır. Bu direkt uçuş hattı, Mersin ile Irak arasındaki ticari ilişkileri daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir zemine taşıyacaktır. Özellikle müteahhitlik, yapı malzemeleri, gıda, tarım ürünleri ve lojistik alanlarında Mersin firmalarının pazara erişimi kolaylaşacak, karşılıklı yatırım ve ticaret hacmi önemli ölçüde büyüyecektir" ifadelerini kullandı.

Turizme de katkı sağlayacak

Yeni uçuşların turizm açısından da önemli fırsatlar sunacağını vurgulayan Çakır, "Erbil'den Mersin ve çevresine gelecek turist sayısının artmasını, bu sayede bölge turizminin de canlanmasını bekliyoruz. MTSO olarak hem yeni uluslararası hatların açılması hem de mevcut hatların sürdürülebilir şekilde devam etmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Çakır, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Havayolu şirketlerimizin verimliliği ve karlılığı arttıkça, Mersin'den dünyanın tüm noktalarına yeni seferlerin de hızla artacağına inanıyorum. Erbil seferini başlatan havayolu firması ile tüm süreçte yanımızda olan başta Mersin Valimiz olmak üzere katkı veren tüm kent dinamiklerine teşekkür ediyorum. Bu, Mersin'in ortak gücüdür. Bölgemize hayırlı olsun." - MERSİN

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Mersin, Ulaşım, Erbil, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'den Erbil'e Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:40:40. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'den Erbil'e Direkt Uçuşlar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.