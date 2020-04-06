Mersin'den Fransa'daki Türklere 'online terapi' - Son Dakika

FRANSA'da, koronavirüs nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 aydır evlerinden çıkamayan Türk vatandaşları, Mersin'den sağlanan 'telefonla ve online terapi' hizmeti sayesinde, ülkelerine bir telefon kadar yakın olduklarını hissederken, içinde bulundukları kaygı ve endişelerden kurtulabilmek için uzman psikologlardan destek aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyonun üzerinde insanı etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları dünya genelinde devam ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aile, Çocuk ve Yetişkinler İçin Terapi' desteği kapsamında salgın sonrasında uygulamaya başladığı 'Telefonla ve Online Terapi' hizmeti, Türkiye'ye 3 bin 57 kilometre uzakta Fransa'ya kadar uzandı.

Fransa'da gönüllü bir Türk topluluğunun üyesi olan Özgür Yalçın , Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Destek Birimi psikologlarından Deniz Liman'a ulaştı. İçinde bulundukları kaygı verici durumu anlatan ve tüm Türk vatandaşlarının bu hizmetten faydalanabilmesi için görüntülü bir görüşme gerçekleştiren Yalçın, psikolog Liman ile yaptığı görüşmeyi, canlı yayınla üyesi olduğu sosyal grup üyelerine de aktardı.

Yaptığı görüntülü görüşmede, Fransa'da yaşananlardan dolayı kaygı ve endişe içerisinde olduklarını aktaran Özgür Yalçın, kendilerine Türkiye'ye bir telefon kadar yakın olduklarını hissettiren uygulama için teşekkür ederek, "Biz yurt dışında yaşayan Türkler olarak, Fransa'da yasaklar artarken, özellikle 1 aydır evdeyiz ve 15 gün daha bu yasakların uzayacağı söyleniyor. Tabi bu esnada koronavirüsün etkileri de yurt dışında evlerinde bulunan biz Türkler açısından çok büyük ölçüde oluyor. Bunun yaratmış olduğu depresyon, panik ataklar ve kaygılar var. Çünkü panik atağım var. Özellikle bu kapalı kalınan süre zarfında insanların öfke kontrolünü yapamama durumu da var. Genel olarak bu koronavirüsün mücadele sırasında ve mücadeleden sonraki adaptasyon sürecinde insanlara psikolojik etkileri var " dedi.

Psikolog Deniz Liman da canlı yayını takip eden üyelerin sorularını yanıtlarken, içinde bulunulan durumdan hızlı ve kolay şekilde kurtulabilmenin yollarını anlattı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede önemli ipuçlarına değinen Psikolog Liman, "Dünya olarak hepimiz bir kriz dönemindeyiz. Bu kriz döneminde de artık sınırlar kalkmış durumda. Artık her vatandaşımıza yardımcı olmak bizim için en önemli şey. Dünyanın her yerinde kaygı dolu günler yaşıyoruz. Bu kaygıyla baş ederken, öfke problemleri, depresyon gibi evde kapalı kalmanın bir takım sonuçları da ortaya çıkıyor. Bu durumda da aile içi çatışmalar ve şiddet gibi olaylarda da bir artış gözlemleniyor. Öncelikle şunu unutmayalım, bu bir süreç ve bu süreci tüm dünyada hep birlikte yaşıyoruz. Kaygılanmak da çok normal. Şu anda anormal bir dünya içerisinde hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız açısından normal kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar, 'Telefonla ve Online Terapi Randevu Hatları' olan 0537 303 3515 ve 0538 682 7759 numaralı telefonları arayarak, kayıt oluşturabiliyor. Randevu saatinde telefonda veya WhatsApp'tan görüntülü görüşme şeklinde psikolojik destek alan vatandaşlara, 6 psikolog, 10.00- 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.