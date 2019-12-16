Mersin hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Son Dakika
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Mersin hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

6 saat önce

Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklamaMERSİN'de, hayvan barınağında çekilen ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

MERSİN'de, hayvan barınağında çekilen ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, Bakımevimizdeki hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Uyuz hastalığına yakalanan hayvanların bakım ve besleme işlemleri ayrı sağlanmaktadır. Hastalıkta açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır denildi.

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerde yatan ölü ve karnının bir tarafı parçalanmış köpeğin, merkezdeki diğer köpeklerce yenilmesi, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler, hayvanseverleri ayaklandırdı. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiğine dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi

Bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların hem bakım ve besleme işlemleri, başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden ayrı olarak, bir bölüm içinde sağlanmaktadır. Söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13.12.2019'da yaşanan ve sosyal medyaya da yayılan görüntüler, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleşmiş, söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir denildi.

'AÇ KALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Bakımevinde bulunan hayvanların aç kalmalarının söz konusu olmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı

Bakımevimizde bulunan hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Hayvanların beslenmeleri hem kuru mama, hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Hayvanların, mevcut kuru mamalar ile beslenme odaklarında ve gönüllü hayvanseverlere verilerek bakımevi dışında da beslenme işlemlerine devam edilmektedir. Söz konusu mama hem bakımevimize hem de dışardaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.

Mersin hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:10 Kaynak: DHA
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