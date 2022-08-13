Anamur'da polis "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlattı - Son Dakika
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Anamur'da polis "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlattı

13.08.2022 17:09
Anamur'da polis "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlattı

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını tanıttı.

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, düğün salonları ve eğlence mekanlarını ziyaret edip, etkinliklerle çevreye atış açılmaması uyarısında bulundu.

Bu kapsamda başlatılan "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlatan polis, broşür dağıttı.

Çalışmanın, ilçe genelinde süreceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anamur'da polis 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasını anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Anamur'da polis "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasını anlattı - Son Dakika
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