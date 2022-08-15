'Sahte' servis aracının çarptığı Yiğitalp, yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

'Sahte' servis aracının çarptığı Yiğitalp, yaşamını yitirdi

15.08.2022 20:20
'Sahte' servis aracının çarptığı Yiğitalp, yaşamını yitirdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.K. gözaltına alınırken, öğrencilerin, araca balık istifi bindirildiği görüntülendi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi 1020 Sokak'ta meydana geldi. İlçedeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki 33 NJ 954 plakalı araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç'e çarptı. Ağır yaralanan Yiğitalp, kazayı gören çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.

ÖĞRENCİLERİN BALIK İSTİFİ TAŞINDIĞI GÖRÜNTÜLENDİ ?Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar sahte servis aracını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; serviste bulunan öğrencilerin balık istifi taşındığı yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2)
Kaynak: DHA

Çağlayan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sahte' servis aracının çarptığı Yiğitalp, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:20:50. #1.11#
SON DAKİKA: 'Sahte' servis aracının çarptığı Yiğitalp, yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement