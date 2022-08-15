Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi 1020 Sokak'ta meydana geldi. İlçedeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki 33 NJ 954 plakalı araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç'e çarptı. Ağır yaralanan Yiğitalp, kazayı gören çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

Çağlayan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Sahte' servis aracının çarptığı Yiğitalp, yaşamını yitirdi - Son Dakika

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