Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı

04.09.2022 12:38
Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çamalan Mahallesi Cevizalanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y'nin (31) kullandığı MAHB 2030 plakalı otomobil, yolun virajlı kısmında karşı yönden gelen O.T. (39) idaresindeki 33 DKK 09 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olan D.B. (26) ve belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan M.K.G. (3) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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