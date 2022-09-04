Kaza ilçeye bağlı Çamalan Mahallesi Cevizalanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y'nin (31) kullandığı MAHB 2030 plakalı otomobil, yolun virajlı kısmında karşı yönden gelen O.T. (39) idaresindeki 33 DKK 09 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olan D.B. (26) ve belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan M.K.G. (3) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarsus'ta otomobil belediye otobüsü ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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