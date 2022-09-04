Mersin'de seyir halindeki traktör römorkundan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de seyir halindeki traktör römorkundan düşen kadın yaralandı

04.09.2022 23:46
Mersin'de seyir halindeki traktör römorkundan düşen kadın yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı römorktan düşen kadın yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı römorktan düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alifakı Mahallesi'nde Hüseyin Ağca'nın kullandığı 01 FED 80 plakalı traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu Hatice Dönmez Ağca yere düştü.

Römork ve eşyalar arasında sıkışan Ağca, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ağca, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hatice Dönmez, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de seyir halindeki traktör römorkundan düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de seyir halindeki traktör römorkundan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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