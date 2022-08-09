Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi

09.08.2022 12:06
Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşım hizmetinin güvenli sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, sürücülere klimaların çalıştırılması, araç kapılarının seyir halinde kapalı tutulması, hız sınırlarına ve kıyafet yönetmeliğine uyulması konularında uyarı yaptı.

Denetimde eksiklikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
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