Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşım hizmetinin güvenli sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: AA

Tragger, Zabıta, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

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