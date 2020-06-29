Mersin itfaiyesi, 14 bin 572 olaya müdahale etti - Son Dakika

Mersin itfaiyesi, 14 bin 572 olaya müdahale etti

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi son 16 ayda toplam 14 bin 572 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ocak 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam 14 bin 572 olaya müdahale etti. Mersin'de yine aynı tarihler arasında en çok ot ve konut yangını meydana gelirken, itfaiye ekipleri tarafından 2 bin 98 ot yangını, 1072 konut yangını olmak üzere toplam 8 bin 507 yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, trafik kazası, ağaç devrilme, baca temizleme, intihar, kurtarma ve göçük gibi müdahalelerde görevini titizlikle yerine getiriyor. 17 aylık süreçte 2 bin 364 kurtarma operasyonu ile 1442 trafik kazasına müdahale eden ekipler, 6 bin 65 vakada görev aldı.

69 KİŞİ GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ OLDU

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın bilgisi, yangın türleri, türlerine göre müdahale şekilleri, kişisel koruyucu malzeme kullanımı ve özelliklerinin anlatıldığı 79 eğitim verirken, kurum ve işyerleri ile 525 ortak tatbikat düzenledi. Kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara hızlı müdahalede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen 'Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi' kapsamında, 69 kişi eğitimlerin ardından aldıkları sertifikayla gönüllü itfaiyeci olurken, toplam 583 sertifika verildi. Aynı dönemde, iş yeri kontrolü, proje onayı ve yeni yapıların yangın tesisat kontrolü yapılıp, 5 bin 257 adet uygunluk raporu verildi.

3 YENİ İSTASYON AÇILDI

Olaylara daha kısa sürede ve etkin müdahale edebilmek için 2019'da Kazanlı ve MEŞOT, 2020'de ise Gökçebelen İtfaiye İstasyonları hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mersin sınırları içerisinde 30 hizmet noktasında 563 personel ile çalışmalarına devam ediyor.