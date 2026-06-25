(MERSİN) - Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. Yapılan Olağan Genel Kurul'da gerçekleşen başkanlık seçiminde Demet Şaman Tarlakazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 99 oyun geçerli olduğu seçimde Tarlakazan kullanılan oyların büyük çoğunluğunu alarak, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Mersin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu; Arzu Günay, Burcu Şanlı ve Emre Üresin'den oluşan divan tarafından yönetildi. Genel kurulda hem başkanlık seçimi hem de yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Delegelerin kararıyla, seçimlerin sandık kurularak kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplam 105 delegenin katıldığı genel kurulda 99 geçerli oy kullanıldı.

Başkanlık yarışında Demet Şaman Tarlakazan 76 oy alarak seçimi kazanırken, Aslı Pınar Coşkun ise 23 oy aldı. Seçim sonucunda yeni dönemin yürütme kurulunda ise İçel Sanat Kulübü, TEMA Vakfı Mersin İl Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi, Mersin Rotary Kulübü Derneği, İçimizdeki Sanat Derneği, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi yer aldı.

GİRGEÇ: "2 YILLIK GÖREV SÜREMİZE SADECE FİZİKİ ALANLAR DEĞİL, VİZYONER PROJELER SIĞDIRDIK"

Mersin Kent Konseyi Eski Başkanı Alper Girgeç, 2 yıl boyunca büyük bir gurur, heyecan ve sorumlulukla yürüttüğü Mersin Kent Konseyi Başkanlığı görevinde emaneti yeni sahibine devrediyor olmanın gururu ve huzurunu yaşadığını ifade ederek, "2 yıllık görev süremize sadece fiziki alanlar değil, vizyoner projeler ve kalıcı eserler sığdırdık" dedi. Girgeç, yeni başkan ve yönetimine de başarı dileklerinde bulundu.

TARLAKAZAN: "KENT KONSEYİ'NİN BİLEŞENLERİYLE, DOLU DOLU ÇALIŞMALAR YAPACAĞIMIZA EMİNİM"

Mersin Kent Konseyi başkanlığına seçilen Derya Şaman Tarlakazan, Kent Konseyi'nin sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını içinde barındıran ortak bir yapı olduğunu söyledi. Kent Konseyi'nin bileşenleriyle dolu dolu çalışmalar yapacaklarına emin olduğunu ifade eden Tarlakazan, "Yaptığım konuşmamda, özellikle belli proje ya da programları belirtmemeye özen gösterdim. Onun dışında nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceğimize, hangi konulara önem vereceğimize birlikte karar verebilmemiz önemli. Kent Konseyi'nin kendi içinde çok temel bünyeleri var. Meclisleri ve çalışma grupları var. Kent Konseyi'nin misyonu ve amaçları belli. Bunlar her zaman zaten önceliğimiz. Bunların yanı sıra, bu misyon ve vizyonu bir arada ve birleşik akılla nasıl yerine getireceğimizin modelini ve yöntemlerini özellikle belirtmeye çalıştım. Bunları tamamladıktan ve o çekirdeği oluşturduktan sonra da diğer programlar tabii ki gelecektir" diye konuştu.

KUKİ: "SEÇİM ÇOK ADİL BİR ORTAMDA GEÇTİ"

Mersin Kent Konseyi Kültür Sanat Grup Sözcüsü Monika Kuki, seçimin adil bir ortamda geçtiğini söyleyerek, "Başkanımızı şimdiden kutluyoruz. Çok güzel işlere imza atacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SÖNMEZ: "MUHTEŞEM BİR 3 YIL GEÇİRİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Mersin Rota Yelken Kulüp Başkanı Avukat Cengiz Sönmez ise, "Bilgisiyle, deneyimiyle eminim ki Demet Hanım'ın şehre çok büyük katkıları olacaktır. Muhteşem bir 3 yıl geçiririz diye düşünüyorum" dedi.