Mersin-konserve kutularında 'afyon sakızı' ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin-konserve kutularında 'afyon sakızı' ele geçirildi

6 saat önce

Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildiMersin Limanı'na gelen bir konteynerde, konserve kutusu içerisinden 21 kilo 850 gram eroin hammaddesi olarak da bilinen 'Afyon sakızı' ele geçirildi.

Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi

Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde, konserve kutusu içerisinden 21 kilo 850 gram eroin hammaddesi olarak da bilinen 'Afyon sakızı' ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Doğu ülkelerinden Güney Amerika ülkelerine transit giden bir gemi de yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı. Mersin Limanı'na gelen bir konteynerde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, Gümrük Muhafaza görevlileri ile birlikte konteynerdea arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada konteyner içerisinde bulunan konserve kutuları tek tek açılırken, 71'inde eroin hammaddesi olarak da bilinen Afyon sakızı saklandığı ortaya çıktı. Opersyonda 21 kilo 850 gram Afyon sakızı ele geçirilirken, Mersin'de ve İstanbul'da yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin-konserve kutularında 'afyon sakızı' ele geçirildi

Narkotik, Mersin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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