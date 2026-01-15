Mersin Limanı\'nda operasyon! "Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

Mersin Limanı'nda bu sabah düzenlenen operasyonda, Brezilya'dan gönderilen ve yasal yükü yer fıstığı olarak beyan edilen bir konteynerde 298 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

298 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele" kapsamında Mersin Limanı'nda polis ekiplerince operasyon düzenlendiğini ve 298 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

"YASAL YÜKÜ YER FISTIĞI" DENEN KONTEYNERDEN ÇIKTI

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bir gemide arama yapıldı. Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen ve yasal yükü yer fıstığı olarak belirtilen konteynerde yapılan kontrolde 298 kilogram kokain bulundu.

YERLİKAYA: BARONUNDAN TORBACISINA KADAR MÜCADELE SÜRECEK

Bakan Yerlikaya, paylaşımında uyuşturucuyla mücadelenin "baronundan torbacısına kadar" kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, hedeflerinin özellikle gençler başta olmak üzere vatandaşları uyuşturucudan korumak olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Mersin Valiliği'ni, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nü ve operasyonda görev alan polisleri tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.