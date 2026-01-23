Mersin Limanı'nda İşçi Eylemi

(MERSİN) - Yabancı sermayeli Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin (MIP) alt taşeronu tarafından işten çıkarılan 180 işçi ve ailesi, liman işletmeciliği önünde eylem yaptı. Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, "Üyelerimizin işini geri verin, anayasal hakkını kullanan işçilerimizin sendika hakkına saygı duyun" çağrısında bulundu. İşçilerin çocukları, eylemde "Babama işini geri verin" yazılı döviz taşıdı.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) tarafından işletilen Mersin Limanı'nda taşeron firma Özgüneş Taşımacılık, 180 işçiyi, TÜMTİS'e üye olmaları ve sendikanın yetki kazanmasının ardından işten çıkardı. 22 gündür Mersin Limanı önünde eylem yapan TÜMTİS üyesi işçilere bu kez eşleri ve çocukları da destek verdi. Liman A Kapısı önünde toplanan işçiler ve aileleri buradan sloganlar atarak MIP binası önüne kadar yürüdü.

TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"22 gündür Mersin Limanı A Kapısı önünde onurlu direnişini sürdüren MIP'nin limanda yükleme ve boşaltma işini yapan Özgüneş Taşımacılık işçileri, aileleri ve ilk günden beri yanımızda olan sınıf kardeşlerimizle beraber bir kez daha yan yanayız. Buradan bir kez daha diyoruz ki; üyelerimizin işini geri verin, anayasal hakkını kullanan işçilerimizin sendika hakkına saygı duyun, hukuka uygun davranın.

"Limanın asıl işlerinde taşeron çalıştırılamaz"

Özgüneş Taşımacılık işçilerine önce sözlü olarak iş akitlerinin feshedildiği bildirilmiş, ardından kartları iptal edilerek işyerine girişleri yasaklanmıştır. Burada esas amaç işçilerin sendikalı olmasını engellemektir. Limanın en fazla işçi çalışan elleçleme bölümünü alt işverenlere yaptırmaktır. İş kanununa göre, asıl işte taşeron çalıştırılamaz. Limanda güvenlikte çalıştırılabilir. Yemekhanede çalıştırılabilir. Temizlik işlerinde çalıştırılabilir. Ama limanın asıl işi olan elleçlemede, yüklemede, boşaltmada çalıştırılamaz" dedi.