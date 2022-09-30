Aralarında ağır topların da olduğu birçok isim yeni dönemde olmayacak

Adreslerdeki haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Batman ve Bilecik 'te bilişim sistemlerini kullanarak yatırım danışmanlığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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