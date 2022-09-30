Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

30.09.2022 09:38

Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Batman ve Bilecik'te bilişim sistemlerini kullanarak yatırım danışmanlığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI Son dakika haberleri... SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı
Kaynak: AA

Jandarma, Bilecik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:11 Mersin'deki terör saldırısına şahit olan bekçi ve polis memurları yaşananları anlattı: Yapmamız gerekeni yaptık
12:01 Şarkıcı Teoman, evlilik defterini kapattı: Artık tembellik kariyeri yapıyorum
11:46 Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı
11:40 Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi!
11:43 Yunanistan'da vatandaşa soruldu, Türk halkı dost mu, düşman mı? Çıkan sonuç herkesi ters köşe yaptı
11:41 İlk temel 25 Ekim'de atılıyor! Bakanlık, sosyal konut projesinden ilk görüntüleri paylaştı
11:36 Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan için Barcelona iddiası gündeme geldi!
11:30 AA Finans eylül ayı enflasyon beklentisi duyurdu! TÜFE'nin yüzde 3,53 yükselmesi bekleniyor
11:26 İbiza tatilinden fotoğraflar paylaşan Yasmin Erbil'e, babasının bir kadına yaptığı skandal yorum hatırlatıldı
11:15 Bakan Çavuşoğlu'ndan, ABD'nin ambargo kararına sert tepki: Somut adımla cevap verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 12:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement