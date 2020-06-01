Mersin, ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarında 7'nci sırada - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'de geçen yıl meydana gelen 23 bin 274 trafik kazasından 5 bin 946'sı ölüm ve yaralanmayla sonuçlandı. Mersin, bu kazalardaki can kayıpları ve yaralanma sayılarıyla Türkiye genelinde 7'nci sırada yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılında Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin TÜİK Başkanlığının yayınladığı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri paylaşıldı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Türkiye karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Bu kazaların 993 bin 248'nin maddi hasarlı, 174 bin 896'sının ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu bildirildi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,9'unun yerleşim yeri içinde, yüzde 24,1'inin ise yerleşim yeri dışında meydana geldiği ifade edildi.



Ölümlü yaralanmalı kazalarda Mersin 7'nci sırada yer aldı



Açıklamada, Mersin'de 2019'da karayolunda meydana gelen kaza istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, Mersin'de geçen yıl toplam 23 bin 274 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 5 bin 946'sını ölümlü yaralanmalı trafik kazaları oluştururken, Mersin, bu verilerle ölümlü yaralanmalı kazalarda ülke genelinde 7'nci sırada yer aldı.



Komşu il Adana'da ise 2019'da meydana gelen 28 bin 176 trafik kazasından 4 bin 723'ünün ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu bildirildi. Adana'nın ölümlü yaralanmalı kazalarda 8'inci sırada yer aldığı bildirildi.



Trafik kazalarında 5 bin 473 kişi hayatını kaybederken 283 bin 234 kişi yaralandı



Öte yandan, Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybettiği bildirildi.



Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 azaldı



Türkiye'de 2019'da bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 1,3 artarken, trafik kazalarının yüzde 5, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 6,2, maddi hasarlı kazaların yüzde 4,8, toplam ölü sayısının yüzde 18, kaza yerindeki ölü sayısının yüzde 25,1, kaza sonrası ölü sayısının yüzde 10,8, yaralı sayısının ise yüzde 7,8 azaldığı bildirildi. - MERSİN