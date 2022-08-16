Yalçın, aşılama yapılan alanlardaki gezisinde vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın, Mut ilçesindeki ekiplerle buluştu - Son Dakika

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