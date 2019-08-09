Son Dakika Haberleri: MERSİN OTOBÜS YANDI 40 YOLCU SON ANDA KURTARILDI
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MERSİN OTOBÜS YANDI 40 YOLCU SON ANDA KURTARILDI

52 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü. Yolcular indirildikten sonra büyüyen alevler, otobüsü kullnılamaz hale getirdi. Olay, sabaha karşı Pozantı otoban yolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya yolcu taşıyan otobüs,seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yolcular, aracı yol kenarında durduran sürücü ve muavin tarafından tahliye edilirken, otobüsteki alevler kısa sürede büyüdü. Yolcuların yara almadan kurtulduğu yangında, otobüs kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ise araçta soğutma çalışması yaptı. Kaza nedeniyle otoban yolu bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:26 Kaynak: DHA
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