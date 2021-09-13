Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçeleri sınırlarındaki sahili kapsayan 13 kilometrelik alanda başlatılan temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Mersin sahillerine ulaşan atıklarla ilgili sahil bandında dün başlayan temizlik çalışmalarına devam edildi.

İlk olarak Tarsus ilçesindeki Seyhan ve Berdan nehirlerinin denize döküldüğü alanda da yürütülen çalışmalarda, mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, sahillerdeki atıklar ekipler tarafından imha edilmek üzere poşetlere konuluyor.

"Vatandaşların tedirgin olacağı sıkıntılı bir durum yok"

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle oluşan atıkların Mersin sahillerinde de görülmeye başladığını söyledi.

Bunun üzerine kentteki sahilleri kapsayan alanlarda hemen harekete geçtiklerini dile getiren Yalçın, "Adanalıoğlu ve Kazanlı sahilleri ile Seyhan ve Berdan nehirlerinin denize döküldüğü noktada kirlilik tespit edildi. Yaklaşık 13 kilometrelik sahilimizde kirlilik görüldü. İlgili belediyelerimizle birlikte hemen çalışmalara başlandı. Temizlik çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Yalçın, sahillerde yürütülen çalışmalarda tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, "Denizden gelen akaryakıt kirliliği personeller tarafından toplanıyor. Bu atıklar lisanslı tesiste bertaraf ediliyor. Bu şekilde doğaya verdiği zararın da önüne geçmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının sahilleri tehdit ettiğine dikkati çeken Yalçın, kentin farklı noktalardaki alanlarda da kirliliğe karşı gözlem yaptıklarını aktardı.

Yalçın, vatandaşların kirlilik nedeniyle endişeye kapılmaması gerektiğini belirterek, "Şu an için vatandaşların tedirgin olacağı sıkıntılı bir durum yok. Denizden gelmediği sürece kısa sürede kirliliği bitirmeyi planlıyoruz." dedi.