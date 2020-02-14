Mersin Uluslararası Aşk Art 2020'de aşk ve sanat vurgulandı - Son Dakika
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Mersin Uluslararası Aşk Art 2020'de aşk ve sanat vurgulandı

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından birçok kurumun katkılarıyla düzenlenen Mersin Uluslararası Aşk Art 2020 etkinliğinde, sanatta aşk teması vurgulandı.

Mersin Uluslararası Aşk Art 2020'de aşk ve sanat vurgulandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından birçok kurumun katkılarıyla düzenlenen Mersin Uluslararası Aşk Art 2020 etkinliğinde, sanatta aşk teması vurgulandı. Sergi ve tek kişilik tiyatro oyunuyla renklenen etkinlikte aşk konuşuldu.


Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu, Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir Belediyeleri, birçok oda ve STK'nın katkılarıyla Mersin Uluslararası Aşk Art 2020 etkinliği düzenlendi. Mersin Barosunun Gökdelen hizmet biriminde gerçekleştirilen etkinlik, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 23 sanatçının katıldığı kişisel ve karma serginin açılışıyla başladı.


Sergi açılışının ardından oyuncu Başak Karatepe'nin 'Aşk' temalı tek kişilik bir tiyatro gösterisi sergilediği ve Selma Yağcı ile Lina Nasif'in onur konuğu olduğu etkinlikte, moderatörlüğünü Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın yaptığı 'Aşk ve Sevgi' temalı bir panel düzenlendi.


Mersin Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Vural Ülkü'nün "Goethe'nin Aşkları" konulu konuşmasıyla başlayan panelde; gazeteci İbrahim Yalçıner'in "Kadın Erkek İlişkisi İçerisinde Denge Sorunu", gazeteci Mirza Turgut'un "Sanatta Aşk Teması", oyuncular Tamer Güven ve Başak Karatepe'nin "Tiyatroda Aşk: Afife Jale", Psikolog Ahmet Sert'in " Aşkın Psikolojisi", Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Algül'ün "Aşkın Kimyası" ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor'un "Goya ve Hodler'in Resimlerinde Aşk" konulu konuşmalarıyla devam etti.


Aşkın ve sevginin her yönüyle ele alındığı, görsel ve işitsel dinleti ve gösterilerle zenginleşen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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