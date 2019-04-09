Mersin Uluslararası Müzik Festivali Başlıyor

MERSİN'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Müzik Festivali yarın başlayacak.

MERSİN'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Müzik Festivali yarın başlayacak. Organizasyonun açılış konserinde ünlü piyano sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşler sahne alacak.



Festivalin tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Festival Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı başta olmak üzere; Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve diğer protokol üyeleri katıldı.



'HALKIN FESTİVALİ'



2 Mayıs'a kadar sürecek festivalin halka yönelik olduğunu belirten Selma Yağcı, "Başından beri inat ve ısrarla üzerinde durduğumuz şey, bu festivalin halkımızın festivali olmasıdır. Belli bir elit zümreye ya da daha farklı bir zümreye değil, halkımızın festivalidir ve her yöreden halkımızın sevdiği müzikleri koyuyoruz festivalimize ama en yüksek, en iyi seviyede her sene yükselerek koymaya dikkat ediyoruz. Bunu devam ettireceğiz" dedi.



'SANATA VE KÜLTÜRE ÖNEM VERİYORUZ'



Kültür ve sanat etkinlikerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Kentimizin tanıtımını istiyoruz. Sanata, kültüre önem veriyoruz. Son zamanlarda da buna daha fazla ihtiyaç var. Hem bütçe ayıracağız hem zaman ayıracağız. 'Halkın festivali' denildi, çok önemli. Biz de zaten cebimizden vermiyoruz. Halkın parasını halka veriyoruz, güzelliği burada. Kimse ulufe dağıtmıyor. Onun için halkın kaynaklarını halka aktarmak lazım. Böyle güzel, bize çağdaşlığı, modernliği getirecek, yüzümüzü batıya döndürecek işlere harcamamız lazım ama daha da önemsediğim çocukların gelişmesine, onların keşfedilmesine, o yeteneklerinin açığa çıkarılmasına yardımcı olacağız" diye konuştu.



Konuşmanın ardından sponsor kurumların temsilcilerine plaketleri takdim edildi.



Yarın akşam saat 20: 00'de başlayacak olan festivalin açılış konserinde, uluslararası arenada tanınan piyano sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşler sanatseverler ile buluşacak. Kültür Merkezi'ndeki konseri Rengim Gökmen yönetecek.



- Mersin

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