Mersin Üniversitesinde Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesinde Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu oluşturuldu - Son Dakika

Mersin Üniversitesinde Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu oluşturuldu

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Denizcilik Topluluğu, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Gönüllü Programı yöneticileriyle bir araya geldi.

Mersin Üniversitesinde Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu oluşturuldu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Denizcilik Topluluğu, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Gönüllü Programı yöneticileriyle bir araya geldi. Buluşmada, Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu da oluşturuldu.


Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Denizcilik Topluluğu, TURMEPA Gönüllü Programı Yöneticisi Belgin Ergül ve Program Koordinatörü Hüseyin Recepoğlu'nu, topluluk üyeleriyle buluşturdu. Mersin Üniversitesi Tece Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilere, TURMEPA'nın amacı, ulusal ve uluslararası faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verildi.


Buluşma sayesinde Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu oluşturan ekip üyelerine, Gönüllü Programı oryantasyon eğitimi de verildi. Topluluk üyeleri, böylece Deniz Koruma Gönüllüsü de oldu.


Buluşmada topluluk üyelerine, TURMEPA tarafından katılım belgeleri ve hediye tişörtler verildi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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