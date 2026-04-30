Mersin Üniversitesi’nde ödül ve teşvik töreni coşkusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 11:19  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi’nde düzenlenen 2026 Yılı Ödül ve Teşvik Töreni’nde akademisyenler ve öğrenciler başarılarıyla ödüllendirildi.

Mersin Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası başarılarını taçlandıran “2026 Yılı Ödül ve Teşvik Töreni”, Akdeniz Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sportif alanlardaki başarılarının ödüllendirildiği tören, üniversitenin yükselen akademik performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

AKADEMİK BAŞARI VE KALİTE VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin akademik başarı grafiğinin her geçen gün yükseldiğini belirterek, kalite odaklı çalışmaların önemine dikkat çekti. YÖKAK tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon belgesinin bu sürecin en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Yaşar, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesinin artarak devam edeceğini vurguladı.

BİLİM, PROJE VE YAYIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Program kapsamında bilim ödülleri, genç bilim insanı ödülleri, uluslararası yayın başarıları ve proje ödülleri sahiplerine takdim edildi. Q1 kategorisinde en çok yayın yapan akademisyenler ödüllendirilirken, patent, faydalı model ve proje geliştirme alanlarında öne çıkan isimler de sahneye çıkarak ödüllerini aldı. Öğrenciler de spor ve sanat alanındaki başarılarıyla ödül alarak üniversiteyi gururlandırdı.

ÜNİVERSİTE-ŞEHİR İŞ BİRLİĞİ VE TOPLUMSAL KATKI ÖNE ÇIKTI

Törende üniversite ile şehir arasındaki iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı. Otomotiv sektörüne yönelik teknik eğitim sağlayacak MEÜ MODER Teknik Akademi projesiyle katkı sunan MODER’e “Üniversiteye Katkı Ödülü” verildi. Ayrıca toplumsal katkı projeleri, doktora tezleri ve aktif öğrenci toplulukları da ödüllendirilerek üniversitenin çok yönlü gelişimi desteklendi. Program, sergi açılışı ve kokteyl ile sona erdi.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Mersin, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:05:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.