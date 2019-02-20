Son Dakika Haberleri: Mersinde Aranan 52 Kişi Yakalandı

Mersinde Aranan 52 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

Mersinde Aranan 52 Kişi Yakalandı, System.String[]
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği uygulamalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 81 ilde olduğu gibi Mersin'de de "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirdi. 411 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 527 şahsı sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheliyi yakaladı. Son bir haftada hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarını da sürdüren ekipler, 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatırken, konuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada suç eşyası çalıntı malzemeler ele geçirilirken, şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi. Öte yandan, trafik denetimlerine de devam eden ekipler, 12 bin 482 araç kontrol ederek, 498 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Yapılan kontrollerde 131 araç trafikten men edilirken, toplamda 17 bin 520 TL idari para cezası kesildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

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